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11 июля, 17:55

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Politico: ключевые сотрудники DOGE уволились после ухода бизнесмена Маска

Ключевые сотрудники покинули DOGE после ухода Маска – СМИ

Фото: 123RF/buzzfuss

Минимум восемь руководящих сотрудников департамента по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) уволились после ухода с госслужбы бизнесмена Илона Маска, который курировал ведомство. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

По данным СМИ, DOGE также покинули как минимум семь программистов, у некоторых из них был доступ к гостайне. Еще три планируют уходить.

Однако собеседник из Белого дома в беседе с газетой уточнил, что руководство департамента не стремилось строить карьеру в госслужбе. Многих сотрудников наняли по срочным контрактам.

Информация об уходе предпринимателя из DOGE появилась в мае. Среди возможных причин называли усталость миллиардера от политики, трудности в достижениях результатов и критику действий президента США Дональда Трампа.

В начале июня между Трампом и Маском произошла ссора. Бизнесмен раскритиковал законопроект о сокращении государственных расходов, в ответ на что глава государства пригрозил ему депортацией из страны.

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