Дочь Старовойта произнесла прощальную речь на его похоронах

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Старшая дочь экс-министра транспорта России Романа Старовойта Ангелина обратилась к отцу во время траурной церемонии на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.

Во время своей речи девушка сказала, что ей очень жаль, что он не увидит, как ее младшая сестра Настя закончит школу и как сама Ангелина станет врачом. При этом она добавила, что все их достижения будут благодаря отцу.

"И пускай остальные помнят тебя как друга, как коллегу, как человека долга и чести, для нас ты всегда будешь папулечка, который всегда уделял нам столько времени, сколько мог. Несмотря на то что ты уходишь сейчас, наша связь, она не обрывается. Мы тебя помним, мы тебя любим. Спасибо тебе большое", – произнесла Ангелина.

Тело Старовойта было найдено в автомобиле на парковке недалеко от парка имени Малевича в подмосковном Одинцовском округе 7 июля, в тот же день, когда его освободили от должности.

Церемония прощания состоялась накануне, 10 июля, в траурном зале ЦКБ № 1 Управления делами президента в Москве. В ней приняли участие нынешний глава Минтранса Андрей Никитин, вице-премьеры Александр Новак и Марат Хуснуллин, а также руководители многих ведомств.

Похороны прошли в пятницу, 11 июля. Предполагаемое место захоронения располагается недалеко от часовни Ксении Петербургской.

Мероприятие посетили родственники и близкие друзья покойного, замминистра транспорта Виктор Тимофеев, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков, президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов и многие другие. Всего список гостей включил в себя около 150–200 человек.