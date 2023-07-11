Вопрос членства Турции в ЕС не связан со вступлением Швеции в НАТО – Белый дом

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Вопросы членства Турции в Евросоюз и вступления Швеции в НАТО не взаимосвязаны, сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, его слова приводит ТАСС.

"НАТО – это НАТО. ЕС – это ЕС. США не входят в ЕС", – заявил он на брифинге.

По словам Салливана, Штаты выступили за переговоры Турции с Европой задолго до того, как встал вопрос о членстве Швеции в Североатлантическом альянсе.

В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поставки американских истребителей F-16 в Турцию не являются частью сделки по приему Швеции в Альянс. При этом, по его словам, в рамках этих договоренностей отменены ограничения на поставки оружия Анкаре.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вступление его страны в Европейский союз откроет путь Швеции в НАТО. Он призвал Запад выполнить все данные обещания – сначала откройте Турции двери в ЕС, тогда будет открыт путь Швеции. Эрдоган добавил, что это условие было передано Джо Байдену.

11 июля турецкие СМИ сообщили, что парламент Турции может ратифицировать заявку на вступление Швеции в НАТО до конца следующей недели.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пообещал как можно скорее передать заявку Швеции на вступление в НАТО на ратификацию в парламент Турции.

Президент США Джо Байден поприветствовал решение Анкары на прием Швеции в состав Североатлантического альянса в кратчайшие сроки. Он заявил, что готов работать с президентом Турции над укреплением обороны и сдерживания в Евро-Атлантическом регионе.