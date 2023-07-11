Парламент Турции может ратифицировать вступление Швеции в НАТО до конца следующей недели

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Парламент Турции может ратифицировать заявку на вступление Швеции в НАТО до конца следующей недели, сообщает телеканал CNN Türk.

По его данным, сперва заявку должна принять комиссия по иностранным делам Великого национального собрания страны. Уже после этого она поступит на рассмотрение Генеральной Ассамблеи парламента.

Когда заявку одобрят и опубликуют в правительственном вестнике Resmi Gazete с подписью президента Турции, процесс утверждения членства Швеции в Североатлантическом альянсе со стороны Анкары будет завершен.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пообещал как можно скорее передать заявку Швеции на вступление в НАТО на ратификацию в парламент Турции.

По информации турецких изданий, соответствующая заявка может быть одобрена парламентом страны, скорее всего, на осенней сессии.

Американский лидер Джо Байден поприветствовал решение Анкары на прием Швеции в состав Североатлантического альянса в кратчайшие сроки. Он заявил, что готов работать с президентом Турции над укреплением обороны и сдерживания в Евро-Атлантическом регионе.