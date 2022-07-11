В Совфеде дали оценку плану Валенсы сократить население России

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Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров прокомментировал заявление экс-президента Польши Леха Валенсы, призвавшего "сократить население России".

По мнению Джабарова, высший пост не добавил Валенсе "ни интеллекта, ни мудрости".

"Ну что здесь можно сказать. Бывший электрик Гданьской судоверфи, волею судьбы возглавивший оппозиционный властям профсоюз "Солидарность", со временем даже побывал в должности президента Польши. Однако высший пост в государстве не добавил, увы, ему ни интеллекта, ни мудрости, ни, простите, мозгов", – написал сенатор в своем телеграм-канале.

Ранее Лех Валенса заявил, что Россию нужно расчленить, а численность ее населения снизить до 50 миллионов человек. По его словам, только так может быть обеспечена мировая безопасность нынешней России.

Кандидат на пост премьер-министра Великобритании Том Тугендхат объяснил свой давний призыв выслать всех россиян из страны. Свое заявление он сделал сразу после начала российской спецоперации на Украине.

Тогда он сказал о необходимости выслать из Великобритании всех российских граждан. Теперь же Тугендхат, претендуя на высокий пост, говорит, что настаивал на высылке сотрудников КГБ и тех, кто с ними связан, чтобы обеспечить безопасность Соединенного Королевства.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.