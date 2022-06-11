В Канаде заявили о призыве Запада к Киеву уступить часть территорий России

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Депутат канадского парламента Иван Бейкер заявил, что Запад призывает Украину отдать часть своих территорий России, таким образом говоря об усталости от кризиса.

"Так, президент Франции Эммануэль Макрон недавно говорил, что нужно успокоить (Россию. – Прим. ред.)", – уточнил политик в эфире телеканала "Украина 24", выразив беспокойство.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что самыми опасными тенденциями на Украине являются попытки ее расчленения. По его словам, на Западе уже создано подразделение из тысячи военнослужащих для того, чтобы под видом миротворцев войти в Украину и защитить ее.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

