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Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль назвала предложение Владимира Путина о прямых переговорах в Стамбуле уступкой Украине.

"Это уступка – вести переговоры с нынешним политическим руководством Украины, чей мандат истек некоторое время назад", – написала Кнайсль в своем телеграм-канале.

Она также напомнила, что киевские власти никогда не хотели разговаривать с руководством РФ. По ее словам, на Западе пытаются представить предложение российской стороны как ответ на "ультиматум "коалиции желающих", которая 10 мая собралась в Киеве.

Кнайсль отметила, что ни санкции, ни действия НАТО так и не смогли победить РФ и разрушить ее экономику.

"Есть только один вид дипломатии – это прямой диалог, несмотря ни на что. Именно это предлагает Москва", – заключила Кнайсль.

Путин предложил Украине "без всяких предварительных условий" возобновить прямые переговоры с четверга, 15 мая, в Стамбуле.

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, это очень серьезное предложение, демонстрирующее готовность России к диалогу. Помощник президента Юрий Ушаков считает, что он должен проходить с учетом реальной ситуации и наработок 2022 года.

День переговоров по украинскому конфликту президент США Дональд Трамп назвал потенциально великим. Он указал, что продолжит работу с обеими сторонами, чтобы "убедиться, что это произойдет".

При этом Зеленский заявил, что переговоры возможны только после прекращение огня.