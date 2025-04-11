Адвокат Аграновский: Карелину могут освободить от уплаты долга по делу о госизмене

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Переданная Америке в рамках обмена гражданка США и РФ Ксения Карелина может быть освобождена от уплаты долга в 308 тысяч рублей, предписанного ей по делу о госизмене, в рамках указа о помиловании. Об этом заявил адвокат Дмитрий Аграновский в беседе с РИА Новости.

Юрист сослался на нормы статьи УК РФ о помиловании, согласно которым с осужденного могут снять как основное, так и дополнительное наказание. Однако, если в акте о помиловании Карелиной не указано освобождение от последнего, то штраф, как допнаказание, не будет списан.

При этом в рамках исполнительного производства судебные приставы могут не только заблокировать счета Карелиной, но и конфисковать ее имущество в России с целью его последующей продажи для погашения задолженности, добавил, в свою очередь, юрист Дмитрий Кваша.

Карелина была задержана в феврале 2024 года из-за причастности к оказанию финансовой помощи Украине. Во время второго судебного заседания она признала вину и подтвердила перевод денег на нужды украинской армии. В результате ее приговорили к 12 годам колонии общего режима.

10 апреля 2025 года в Абу-Даби прошел обмен заключенными, в рамках которого России был возвращен Артур Петров, задержанный на Кипре по запросу США в 2023 году. Его обвинили в нарушении закона об экспортном контроле, по которому россиянину грозило 20 лет лишения свободы.