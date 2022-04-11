Вопрос создания международной группы для расследования по Буче не стоит – Полянский

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Вопрос о формировании международной расследовательской группы по провокации в Буче пока не стоит. Об это заявил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в интервью газете "Известия".

"Высказывались мнения ряда стран о том, что этот инцидент в принципе надо расследовать, но кто и как это должен делать, непонятно. Мы в принципе не верим в какие-либо независимые расследования, которыми будут заниматься западные государства и Украина, - сказал Полянский.

По его словам, международные структуры, которые занимаются подобными вещами, в последнее время подвергаются сильному влиянию Запада и их выводы также сложно назвать беспристрастными.

Ранее Минобороны РФ заявило, что свидетельства о преступлениях российских военнослужащих в городе Буче на Украине являются очередной провокацией. В ведомстве подчеркнули, что на распространенных фотографиях видно, что по прошествии четырех дней тела людей не окоченели, не имеют характерных трупных пятен, а в ранах видна несвернувшаяся кровь.

Постпред России при ООН Василий Небензя продемонстрировал журналистам доказательства постановочного характера провокации в Буче. Он показал видео, снятое украинской Нацгвардией в Буче и опубликованное 2 апреля, где также не видно погибших на улицах. Постпред РФ при ООН указал, что видео с телами на дорогах города появилось только 3 апреля.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

