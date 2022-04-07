Путин обсудил с Совбезом РФ спецоперацию на Украине

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ ход специальной военной операции России по защите ЛНР и ДНР, а также переговоров между делегациями стран. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Была акцентирована необходимость активного противодействия информационным и иным диверсиям украинской стороны, таким как имела место в Буче", – говорится в сообщении.

В совещании приняли участие глава кабмина РФ Михаил Мишустин, спикеры палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, зампред СБ Дмитрий Медведев, секретарь СБ Николай Патрушев, глава администрации Кремля Антон Вайно, глава МВД Владимир Колокольцев, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, руководители ФСБ и СВР Александр Бортников и Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что спецоперация на Украине идет по плану и продолжится до достижения поставленных целей – демилитаризации и денацификации страны. Он отметил, что спецоперация состоялась в первую очередь потому, что цели, которые ставила РФ, не были достигнуты дипломатическим путем.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.