В Кремле назвали хулиганскими выходками порчу имущества критикующих спецоперацию

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал хулиганскими выходками порчу имущества критикующих спецоперацию РФ на Украине, сообщает "Газета.ру".

"Это хулиганские выходки. Если есть желание, те, кто подвергся этим действиям, могут обратиться к органам правопорядка", – сказал Песков.

Ранее Песков призвал не антагонизировать деятелей культуры, высказывающихся против спецоперации РФ по защите ДНР и ЛНР. По его словам, таким людям просто следует "терпеливо объяснять".

До этого официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что ограничения государств Запада против РФ, затрагивающие гуманитарную сферу, в частности атлетов и деятелей культуры, недопустимы.

Она напомнила, что в рамках данной дискриминационной кампании против РФ отменяются выступления в других странах деятелей культуры, искусства, отчисляются студенты из зарубежных вузов, отстраняются спортсмены от участия в спортивных мероприятиях.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

