Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков призвал не антагонизировать деятелей культуры, высказывающихся против спецоперации РФ по защите ДНР и ЛНР.

"Да, действительно, там жаркие идут дебаты среди представителей культуры. Очень много тех, кто поддерживает президента, искренне поддерживает. Есть те, кто до конца не понимает суть происходящего. Но это не значит, что их надо антагонизировать", – пояснил Песков, слова которого приводит ТАСС.

По словам представителя Кремля, таким людям просто следует "терпеливо объяснять".

Ранее официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что ограничения государств Запада против РФ, затрагивающие гуманитарную сферу, в частности атлетов и деятелей культуры, недопустимы.

Она напомнила, что в рамках данной дискриминационной кампании против РФ отменяются выступления в других странах деятелей культуры, искусства, отчисляются студенты из зарубежных вузов, отстраняются спортсмены от участия в спортивных мероприятиях.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины перед этим попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.