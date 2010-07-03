Лидеры стран Евросоюза договорились о переносе Brexit

Фото: EPA/TASS/Oliber Matthys

Лидеры 27 остающихся в Евросоюзе стран на саммите в Брюсселе предварительно согласовали отсрочку Brexit.

Однако теперь нужно одобрение правительства Великобритании, сообщил глава Евросовета Дональда Туска. "Я сейчас встречусь с премьером Великобритании Терезой Мэй для согласования", – написал он в Twitter.

Как сообщил премьер-министр Мальты Джозеф Мускат, Brexit планируется отложить до 31 октября, передает ТАСС. По его словам, отсрочка "является разумной, так как дает Великобритании время выбрать свой путь".

Великобритания должна была покинуть Евросоюз 12 апреля. Однако Мэй попросила ЕС перенести дату Brexit на 30 июня. Евросоюз предлагал альтернативную дату – конец марта 2020 года.

9 апреля палата общин британского парламента приняла закон, который запрещает Соединенному Королевству выходить из состава Европейского союза без сделки.

Парламент настаивает на изменениях, касающихся механизма "бэкстоп", сохраняющего членство Северной Ирландии в таможенном союзе и едином рынке ЕС.