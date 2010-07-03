Меркель не стала встречать Терезу Мэй в Берлине

Канцлер Германии Ангела Меркель не встретила премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, прибывшую в Берлин на переговоры по сделке о Brexit. Ролик приезда британского политика в столицу ФРГ публикует The Independent на своей странице в Twitter.
На записи видно, как Мэй выходит из машины, однако ее никто не встречает, что принято в таких случаях. Затем британский премьер в одиночестве проследовала в здание.
Today Theresa May arrived in Berlin for knife-edge Brexit talks... but unfortunately there was no one there to greet her pic.twitter.com/eNicdIGTSo
21 марта сообщалось, что Мэй пришлось ужинать отдельно после переговоров с лидерами стран Евросоюза о сроках Brexit. Британского премьера не пригласили к столу, поскольку европейские политики планировали выработать за едой общую позицию по данному вопросу.
Великобритания должна выйти покинуть Евросоюз 12 апреля текущего года. Тереза Мэй рассчитывает добиться переноса Brexit на конец июня.Представители ЕС, в свою очередь, предлагают альтернативную дату – конец марта 2020 года. Экстренный саммит ЕС по Brexit запланирован на 10 апреля.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.