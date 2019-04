Меркель не стала встречать Терезу Мэй в Берлине

Канцлер Германии Ангела Меркель не встретила премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, прибывшую в Берлин на переговоры по сделке о Brexit. Ролик приезда британского политика в столицу ФРГ публикует The Independent на своей странице в Twitter.

На записи видно, как Мэй выходит из машины, однако ее никто не встречает, что принято в таких случаях. Затем британский премьер в одиночестве проследовала в здание.

Today Theresa May arrived in Berlin for knife-edge Brexit talks... but unfortunately there was no one there to greet her pic.twitter.com/eNicdIGTSo