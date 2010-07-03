Парламент Великобритании отверг все альтернативные варианты сделки по Brexit

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Британские депутаты проголосовали против всех восьми альтернативных вариантов дальнейших действий по выходу страны из Евросоюза, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Против выхода Великобритании из Евросоюза без соглашения 12 апреля проголосовали 400 парламентариев. Поддержали Brexit без сделки – 160.

Наиболее популярной оказалась идея провести новый всенародный референдум. Инициативу поддержали 268 парламентариев, против – 295.

Министр по вопросам выхода страны из состава ЕС Стивен Баркли выразил мнение, что результаты голосования показали, что предложенный премьер-министром Терезой Мэй и согласованный с ЕС вариант соглашения "является лучшим вариантом".

Ранее Мэй пообещала коллегам по Консервативной партии уйти в отставку, как только Великобритания выйдет из состава ЕС.

Премьер-министр лишилась поддержки почти всего кабмина из-за кризиса с Brexit.

ЕС завершил подготовку к выходу 12 апреля Великобритании из состава сообщества без соглашения. Великобритания рассчитывала завершить выход из Евросоюза к середине апреля. Однако парламент дважды отказался одобрить проект соглашения Brexit, предложенный Терезой Мэй. При этом выходить из ЕС без соглашения британский парламент тоже отказался.