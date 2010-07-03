Тереза Мэй попросила перенести дату Brexit на 30 июня

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предлагает перенести дату Brexit на 30 июня. Письмо с соответствующей просьбой она направит председателю Европейского совета Дональду Туску, сообщает ТАСС.

29 марта депутаты Палаты в третий раз отклонили проект сделки, который Мэй согласовала с европейскими лидерами. Это говорит о том, что британский парламент не выполнил условие ЕС, который согласился отсрочить Brexit до 22 мая.

Теперь по плану Евросоюза, если Лондон до 12 апреля не представит Брюсселю альтернативных вариантов реализации Brexit, ему придется выйти из ЕС без сделки.

Экстренный саммит Европейского союза, на котором будет обсуждаться Brexit, состоится 10 апреля.

Британские депутаты трижды проголосовали против всех восьми альтернативных вариантов дальнейших действий по выходу страны из Евросоюза. Против выхода Великобритании из ЕС без соглашения 12 апреля проголосовали 400 парламентариев, поддержали Brexit без сделки – 160.

Британцы протестуют против выхода страны из Евросоюза. В марте на улицы Лондона вышли около миллиона жителей, а петицию за проведение второго референдума подписали более пяти миллионов человек.

4 апреля Европарламент поддержал законопроект, по которому британцы после выхода страны из ЕС смогут въезжать в страны Шенгенской зоны без визы. Гражданам Соединенного Королевства, прибывающим в Шенгенскую зону на короткое время (90 дней в течение любых 180 дней), дадут право на безвизовые поездки. Решение одобрили 502 парламентария, 81 высказался против, еще 29 депутатов воздержались.