Европарламент сохранит безвизовый режим с Великобританией после Brexit

Европарламент поддержал законопроект, по которому британцы после выхода страны из ЕС смогут въезжать в страны Шенгенской зоны без визы, передает ТАСС.
Гражданам Великобритании, прибывающим в Шенгенскую зону на короткое время (90 дней в течение любых 180 дней), дадут право на безвизовые поездки. Решение одобрили 502 парламентария, 81 высказался против, еще 29 депутатов воздержались.
При организованном Brexit (с заключением соглашения) правила начнут действовать после завершения переходного периода. Предположительно он продлится до конца 2020 года. В случае Brexit без соглашения – с момента выхода 29 марта 2019 года.
ЕС завершил подготовку к выходу 12 апреля Великобритании из состава сообщества без соглашения. Страна собиралась завершить выход из ЕС к середине апреля, но парламент два раза отказался одобрить проект соглашения Brexit, предложенный Терезой Мэй.
Британские депутаты проголосовали против всех восьми альтернативных вариантов дальнейших действий по выходу страны из Евросоюза. Против выхода Великобритании из ЕС без соглашения 12 апреля проголосовали 400 парламентариев, поддержали Brexit без сделки – 160. Экстренный саммит ЕС по Brexit пройдет 10 апреля.
Британцы протестуют против выхода страны из Евросоюза. В марте на улицы Лондона вышли около миллиона жителей, а петицию за проведение второго референдума подписали более пяти миллионов человек.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.