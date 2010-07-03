Европарламент сохранит безвизовый режим с Великобританией после Brexit

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Европарламент поддержал законопроект, по которому британцы после выхода страны из ЕС смогут въезжать в страны Шенгенской зоны без визы, передает ТАСС.

Гражданам Великобритании, прибывающим в Шенгенскую зону на короткое время (90 дней в течение любых 180 дней), дадут право на безвизовые поездки. Решение одобрили 502 парламентария, 81 высказался против, еще 29 депутатов воздержались.

При организованном Brexit (с заключением соглашения) правила начнут действовать после завершения переходного периода. Предположительно он продлится до конца 2020 года. В случае Brexit без соглашения – с момента выхода 29 марта 2019 года.

ЕС завершил подготовку к выходу 12 апреля Великобритании из состава сообщества без соглашения. Страна собиралась завершить выход из ЕС к середине апреля, но парламент два раза отказался одобрить проект соглашения Brexit, предложенный Терезой Мэй.

Британские депутаты проголосовали против всех восьми альтернативных вариантов дальнейших действий по выходу страны из Евросоюза. Против выхода Великобритании из ЕС без соглашения 12 апреля проголосовали 400 парламентариев, поддержали Brexit без сделки – 160. Экстренный саммит ЕС по Brexit пройдет 10 апреля.

Британцы протестуют против выхода страны из Евросоюза. В марте на улицы Лондона вышли около миллиона жителей, а петицию за проведение второго референдума подписали более пяти миллионов человек.