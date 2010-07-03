Экстренный саммит по Brexit пройдет 10 апреля

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Экстренный саммит ЕС по Brexit пройдет 10 апреля. Об этом сообщил председатель Европейского совета Дональд Туск.

Он написал соответствующий пост в своем официальном микроблоге в Twitter. Туск прокомментировал в нем очередной провал соглашения в британском парламенте.

Накануне британские депутаты проголосовали против всех 8 альтернативных вариантов дальнейших действий по выходу страны из Евросоюза. Против выхода Великобритании из Евросоюза без соглашения 12 апреля проголосовали 400 парламентариев, поддержали Brexit без сделки – 160.

ЕС завершил подготовку к выходу 12 апреля Великобритании из состава сообщества без соглашения. Страна собиралась завершить выход из ЕС как раз к середине апреля, но парламент два раза отказался одобрить проект соглашения Brexit, предложенный Терезой Мэй.