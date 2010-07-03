Отсрочку Brexit "с открытой датой" обсудит саммит ЕС

Экстренную встречу руководителей государств и правительств ЕС посвятят отсрочке выхода Великобритании Евросоюза "с открытой датой" на срок до года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо главы Европейского совета Дональда Туска.
Отмечается, что если на момент выборов в Европарламент Великобритания все еще будет членом ЕС, она окажется под давлением легальных обязательств принять участие в этих выборах.
Туск пишет, что предоставление Великобритании гибкого продления сроков выхода может быть завершено в любой момент, когда обе стороны ратифицируют Соглашение о выходе страны из ЕС. Получается, что Brexit пройзойдет, когда Соединенное королевство будет к этому готово.
В письме также сказано, что в случае продолжения блокирования в британском парламенте соглашения длинная отсрочка позволит Лондону "пересмотреть свою стратегию выхода". Туск назвал ряд условий, на которые Великобритания должна согласиться, чтобы получить отсрочку "с открытой датой". В их числе отказ от попыток пересмотра согласованного с ЕС текста соглашения о выходе и сотрудничество с остальными государствами ЕС.
Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта. Однако так как Соглашение о выходе из ЕС остается блокированным в британском парламенте, мартовский саммит ЕС предоставил Лондону первую отсрочку до 23 мая. Тем не менее правительство Терезы Мэй просит о продлении этого срока.
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