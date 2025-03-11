Захарова ответила на заявление МИД Дании об отправке войск на Украину

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление МИД Дании о готовности отправить своих военных на Украину.

Датский министр иностранных дел Ларс Лекке Расмуссен заявлял о готовности королевства направить свои войска на Украину после того, как там установится мир.

"Дико извиняюсь, а Гренландию кто будет охранять? Наверное, понаехавшие в Данию беженцы с Украины?" – написала Захарова в своем телеграм-канале.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что страна намерена провести встречу начальников генеральных штабов вооруженных сил государств, поддерживающих киевский режим, для обсуждения возможного размещения европейского контингента на Украине.

Согласно идее Макрона, европейские силы, которые могут быть размещены на Украине, не будут участвовать в боевых действиях на линии фронта, а будут контролировать выполнение мирного соглашения после его подписания.