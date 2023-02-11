ФБР обнаружило секретный документ в доме бывшего вице-президента США Пенса – СМИ

Фото: AP Photo/Carolyn Kaster, File

Сотрудники ФБР обнаружили секретный документ в доме у бывшего вице-президента США Майка Пенса. Об этом со ссылкой на помощника Пенса сообщает газета Washington Post.

В ходе обыска, который продлился пять часов, был найден один секретный документ и еще шесть страниц из документов без грифа секретности.

"Советник сказал, что сотрудники правоохранительных органов также удалили шесть дополнительных страниц, на которых не было секретной маркировки", – указано в статье.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФБР проведут обыск в домах Пенса с целью поиска секретных материалов. Отмечается, что политик сам согласовал проведение обысков.

11 января в частном офисе президента США Джозефа Байдена обнаружили документы с грифом секретности. Их немедленно передали в национальный архив, а Минюст США инициировал проверку в связи с инцидентом. Байден, в свою очередь, заявил, что не был в курсе содержимого документов и не знал об их наличии.

Впоследствии сотрудники министерства юстиции США не смогли обнаружить секретные документы в личной резиденции Байдена в Рехобот-Бич в рамках проведенного обыска.



Новости часа: ФБР не нашло секретных документов в загородном доме Байдена в Делавэре

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