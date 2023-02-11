01:03Политика
ФБР обнаружило секретный документ в доме бывшего вице-президента США Пенса – СМИ
Фото: AP Photo/Carolyn Kaster, File
Сотрудники ФБР обнаружили секретный документ в доме у бывшего вице-президента США Майка Пенса. Об этом со ссылкой на помощника Пенса сообщает газета Washington Post.
В ходе обыска, который продлился пять часов, был найден один секретный документ и еще шесть страниц из документов без грифа секретности.
"Советник сказал, что сотрудники правоохранительных органов также удалили шесть дополнительных страниц, на которых не было секретной маркировки", – указано в статье.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФБР проведут обыск в домах Пенса с целью поиска секретных материалов. Отмечается, что политик сам согласовал проведение обысков.
11 января в частном офисе президента США Джозефа Байдена обнаружили документы с грифом секретности. Их немедленно передали в национальный архив, а Минюст США инициировал проверку в связи с инцидентом. Байден, в свою очередь, заявил, что не был в курсе содержимого документов и не знал об их наличии.
Впоследствии сотрудники министерства юстиции США не смогли обнаружить секретные документы в личной резиденции Байдена в Рехобот-Бич в рамках проведенного обыска.
Новости часа: ФБР не нашло секретных документов в загородном доме Байдена в Делавэре
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