Сотрудники ФБР прибыли в дом бывшего вице-президента США Пенса – СМИ

Фото: AP Photo/Carolyn Kaster

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) прибыли в дома бывшего вице-президента Соединенных Штатов Майка Пенса с целью обыска на предмет секретных материалов. Об этом сообщает издание Politico.

"ФБР прибыло в дом бывшего вице-президента Майка Пенса в пятницу утром для проведения согласованных обысков на предмет секретных материалов", – сообщает издание.

11 января в частном офисе президента США Джо Байдена были обнаружены секретные документы. Документы были переданы в национальный архив, а Минюст США инициировал проверку в связи с инцидентом. Байден, в свою очередь, заявил, что не знал о документах и не был в курсе об их содержимом.

Позже сообщалось, что сотрудники министерства юстиции США не обнаружили секретных документов в личной резиденции Байдена в Рехобот-Бич в рамках проведенного обыска.



Новости часа: ФБР не нашло секретных документов в загородном доме Байдена в Делавэре

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