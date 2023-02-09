Сноуден предложил вспомнить секретные операции США, причастность к которым они отрицали

Фото: АР/Armando Franca

Бывший сотрудник Агентства нацбезопасности США Эдвард Сноуден предложил вспомнить секретные операции Америки, причастность к которым она отрицала. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Помимо, разумеется, той небольшой шумихи с "массовой слежкой", – написал Сноуден.

Он напомнил о спланированной США операции в заливе Свиней в южной части Кубы в 1961 году. Тогда Вашингтон преследовал цель свержения местного правительства. Штаты также отрицали причастность к этому событию.

Ранее Сноуден опроверг сообщения о своем проживания в конспиративной квартире КГБ. По его словам, он также не ведет сотрудничество со шпионами.

В сентябре Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ. Среди получивших российский паспорт значился и Сноуден.

В декабре он принял присягу и получил российский паспорт.



Новости мира: Сноуден получил российское гражданство

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