Продолжительность отключений энергии в ПМР сократят до 3 часов в сутки 12 января

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Веерные отключения электроэнергии в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) сократят до трех часов в сутки 12 января. Об этом предупредило правительство ПМР в телеграм-канале.

При этом в связи с продолжительностью технологического процесса время отключения/включения электроэнергии может быть увеличено до 60 минут, уточнили в ведомстве.

"Газпром" ограничил поставки газа в Молдавию с 1 января 2025 года из-за нарушений контракта со стороны республики и отказа урегулировать долг. Ограничение будет действовать, пока холдинг письменно не уведомит "Молдовагаз" об ином.

По мнению замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, поведение молдавского правительства в вопросах погашения задолженности перед "Газпромом" спровоцировало рост стоимости газа в стране в 3–4 раза.

С 3 января в Приднестровье начались веерные отключения электроэнергии, уже через несколько дней 122 населенных пункта полностью отключили от газоснабжения. 10-го числа верховный совет ПМР утвердил указ о продлении режима чрезвычайного экономического положения до 8 февраля.

Посольство России в Молдавии обвинило Украину в отказе в транзите газа через свою территорию, а также в создании энергетического кризиса в Приднестровье.

Диппредставительство также отметило, что провластные СМИ Молдавии и Украины пытаются подорвать доверие к России, перекладывая ответственность за энергокризис в Приднестровье на российскую сторону.

