Прощальное обращение Байдена к нации по итогам президентского срока пройдет 15 января

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Прощальное обращение президента США Джо Байдена к нации по итогам президентского срока пройдет 15 января. Об этом со ссылкой на заявление Белого дома пишет РИА Новости.

"В среду, 15 января, в 20.00 (4.00 по московскому времени 16 января. – Прим. ред.) президент выступит с прощальным обращением к нации", – указано в сообщении.

Выступление действующего президента США будет транслироваться из Овального кабинета Белого дома. На традиционном выступлении американские лидеры подводят итог своей работы на посту главы государства.

Выборы президента США состоялись 5 ноября. Республиканец Дональд Трамп объявил о своей политической победе, назвав себя 47-м президентом Штатов. Его инаугурация состоится 20 января.

После этого Трамп и Байден подписали меморандум, формализующий начало переходного периода по передаче власти. Данное взаимодействие позволяет предполагаемым кандидатам в кабинет начать критически важную подготовку к завершению упорядоченной передачи власти.

