Президент Эстонии выступил против ограничений на удары ВСУ по территории РФ

Фото: Raigo Pajula/Office of the President of the Republic of Estonia via AP

Эстонский лидер Алар Карис выступил против ограничений на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России. Об этом он сообщил во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет РИА Новости.

"Оказывая нашу поддержку, мы не можем предотвратить уничтожение объектов на территории (России. – Прим. ред.) для того, чтобы замедлить продвижение российских войск", – заявил Карис.

30 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли центр Белгорода. Он также объявил о запуске горячей линии для приема заявок о пострадавших и зафиксированных повреждениях после обстрела.

В результате атаки погибли 25 человек. Общее число пострадавших в результате обстрела возросло до 109 человек. СК РФ, в свою очередь, возбудил несколько уголовных дел в связи с обстрелом Белгородской области.

Владимир Путин назвал произошедшее террористическим актом. Как отметил президент РФ, обстрел Белгорода был целенаправленным ударом по гражданскому населению. Он подчеркнул, что Россия ответит Украине.

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