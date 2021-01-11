Турция назвала условие покупки у России второго комплекта С-400

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Глава секретариата оборонпрома Турции Исмаил Демир заявил, что страна готова приобрести у России второй комплект зенитной ракетной системы (ЗРК) С-400 при условии передачи технологий, передает телеканал CNN Turk.
"Пока не приняты дополнительные санкционные меры (со стороны США. – Прим. ред.), мы риска не видим. Если бы мы захотели, то второй комплект С-400 пришел бы уже сегодня, но нам важны совместное производство и передача технологий", – заявил Демир, уточнив, что полученные Турцией системы С-400 будут использованы при необходимости.
14 декабря США объявили о введении санкций против Турции из-за приобретения С-400. Госсекретарь Майк Помпео отметил, что таким образом Вашингтон стремится напомнить о неприемлемости сотрудничества, связанного с российским оборонным сектором.
Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал санкции США атакой на суверенитет страны. Он отметил, что такие действия США резко контрастируют с союзническими отношениями, установленными между Вашингтоном и Анкарой.
Поставки российских С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции и США, начались в июле 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и приобрести американские комплексы Patriot.
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