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США ввели санкции против Турции. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам госсекретаря Майка Помпео, данное решение принято в связи с приобретением Анкарой российского ЗРК. Госсекретарь обратился к Турции с призывом разрешить данный вопрос совместно с США.

Помпео выразил надежду на продолжение многолетнего продуктивного сотрудничества. Также госсекретарь подчеркнул, что санкции являются сигналом того, что США не потерпит транзакций, связанных с российским оборонным сектором.

Турция санкции США осудила и отвергла. Отмечается, что предположения США об уязвимости систем НАТО в связи с покупкой С–400 не имеют технических оснований. Кроме того, Турция пригрозила ответить на санкции США.

Поставки С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции и США, начались в июле 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и приобрести американские комплексы Patriot.