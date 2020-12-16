Эрдоган прокомментировал санкции США против Турции из-за С-400

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Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал санкции США против его страны из-за С-400 атакой на ее суверенитет, передает РИА Новости.

"Это решение – нападение на наш суверенитет, средство давления на нас", – подчеркнул Эрдоган.

Он отметил, что такие действия США резко контрастируют с союзническими отношениями, установленными между Вашингтоном и Анкарой. Эрдоган подчеркнул, что неоднократно запрашивал системы ПВО у американцев.

По словам президента Турции, власти страны также предлагали создать рабочую группу по решению противоречий из-за С-400. Эрдоган заявил, что после такого решения американских властей Анкара намерена увеличить производство в оборонной промышленности.

"Мы давно оставили позади день, когда такие санкции нас тормозили", – подчеркнул турецкий лидер.

США ввела санкции против Анкары из-за закупки ею российских ЗРК С-400. Госсекретарь Майк Помпео отметил, что таким образом Вашингтон стремится напомнить о неприемлемости сотрудничества, связанного с российским оборонным сектором.