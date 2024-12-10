Водочный магнат Шефлер и связанные с ним компании внесены в перечень террористов

Фото: РИА Новости/Валерий Левитин (Юрий Шефлер внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Владелец брендов водки "Столичная" и "Московская" Юрий Шефлер и связанные с ним предприятия внесены в перечень террористов и экстремистов, следует из данных с сайта Росфинмониторинга.

В список вошли частные акционерные компании с ограниченной ответственностью Amber Beverage Group Holding S.A.R.L. и Stoli Group S.A.R.L. Кроме того, перечень также пополнил организатор ЛГБТ-туров (движение ЛГБТ признано экстремистским в России и запрещено) из Москвы Андрей Котов.

В начале июля Тамбовский суд арестовал спиртзавод "Амбер Талвис", калининградское АО "СПИ-РВВК" и дочернее "РВВК", бенефициаром которых является Шефлер.

В свою очередь, Генпрокуратура РФ направила иск с требованием признать Шефлера и подконтрольные ему фирмы экстремистским объединением, а также изъять его российские активы. По информации ведомства, бизнесмен поддерживал обстрелы РФ с украинской стороны, а сами структуры предпринимателя проводили акции в поддержку Киева.

Позже суд удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил активы бизнесмена в доход РФ. Росимущество получило их в августе. На счет было зачислено свыше 90 тысяч акций и 100% долей в уставном капитале акционерных обществ.