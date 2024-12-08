Около 20 человек доставили в полицию после рейда в арт-пространстве в Петербурге

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Около 20 человек задержали в Санкт-Петербурге после рейда в арт-пространстве, где проходила закрытая ЛГБТ-вечеринка (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским в России и запрещено), сообщает РИА Новости.

По данным источника, силовики провели рейд в арт-пространстве "Явление" на проспекте Обуховской обороны накануне вечером. Поводом послужила закрытая вечеринка "Круги свободы – бал". При проверке законности этого мероприятия полиция устанавливала личность и возраст каждого участника, а также проводила обыски в помещениях.

На момент визита правоохранителей там находилось около 130 человек. В отделы полиции доставили самых активных из них для разбирательства и профилактической работы.

При осмотре места проведения вечеринки силовики обнаружили и изъяли наклейки и литературу "с признаками экстремистского содержания". Сейчас устанавливаются организаторы мероприятия.

В ночь на 30 ноября сотрудники ФСБ провели проверки в столичных ночных клубах. Причиной проверки заведения на северо-востоке Москвы стали сообщения о пропаганде ЛГБТ. В ходе проверки объектов полицейские изъяли смартфоны, ноутбуки, видеокамеры и другие предметы, имеющие значение для принятия процессуальных решений. В социальных сетях были сообщения о проверках в других клубах.

Кроме того, директор туристической фирмы "Мен тревел" задержан в Москве по подозрению в причастности к организации путешествий для участников ЛГБТ-сообщества. Как уточняется, поездки он организовывал как по России, так и за ее пределами. Так, задержанный готовил тур для сторонников сообщества в Египет на новогодние праздники. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об организации деятельности экстремистской организации.