Владелец "Рижского бальзама" оценил потери от передачи завода государству в 10 млн евро

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Люксембургская компания Amber Beverage Group Holding, которая принадлежит предпринимателю Юрию Шефлеру, оценила потери от передачи ее спиртзавода "Амбер Талвис" России в 10,1 миллиона евро, передает РБК.

Чистые активы "Амбер Талвис" и инвестиции Amber Beverage Group Holding указаны в отчете компании как деконсолидированные и обесцененные. Кроме того, группа пыталась оспорить решение в суде о передаче ее активов государству, однако оно осталось в силе, говорится в документе.

Компании принадлежат бренды водки "Столичная", "Московская", "Кремлевская", "Казначейская", а также "Рижский черный бальзам".

В начале июля Тамбовский суд арестовал спиртзавод "Амбер Талвис", калининградское АО "СПИ-РВВК" и дочернее "РВВК", бенефициаром которых является Шефлер.

Затем Генпрокуратура РФ направила иск с требованием признать Шефлера и подконтрольные ему фирмы экстремистским объединением, а также изъять его российские активы. По информации ведомства, бизнесмен поддерживал обстрелы РФ с украинской стороны, а сами структуры предпринимателя проводили акции в поддержку Киева.

Позже суд удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил активы бизнесмена в доход РФ.