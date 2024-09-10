Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии завода "Исеть" в пользу РФ

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Ленинский районный суд Екатеринбурга в ходе заседания при повторном рассмотрении в очередной раз удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии в доход России акций ОАО "Уральский завод электрических соединителей "Исеть", владельцем которых ранее был бизнесмен, экс-депутат Госдумы Малик Гайсин, сообщает "Интерфакс".

При этом сторона защиты направила инстанции около десяти ходатайств, большинство из которых были отклонены. В их числе суд отказал в переносе заседания по причине отсутствия Гайсина из-за состояния здоровья. В рамках прения сторон представитель Генпрокуратуры обратил внимание, что Конституция РФ содержит запрет на предпринимательскую деятельность для депутатов. В ответ на это сторона защиты подчеркнула, что будучи депутатом, Гайсин владел акциями, но не являлся предпринимателем.

Комментируя решение суда, адвокат Гайсина Сергей Савосько заявил, что намерен обжаловать предписание инстанции.

По данным Генпрокуратуры, Гайсин владел долей и занимался управлением предприятия, находясь на посту депутата с 1996 по 2000 год. Сторона обвинения настаивала на том, что он также проводил незаконные сделки по покупке акций завода, используя для этого подконтрольные компании. Кроме того, представители ведомства утверждали, что Гайсин выводил средства предприятия и работал над развитием производства.

В марте 2023 года Ленинский райсуд Екатеринбурга уже вынес удовлетворительное решение по исковому заявлению заместителя генпрокурора РФ Игоря Ткачева по поводу обращения в доход государства 55,32% акций завода "Исеть". В качестве ответчиков в тот период выступили несколько компаний и сам Гайсин. Суды апелляционной и кассационной инстанций выступили в поддержку данного решения.

Между тем в августе того же года Ленинский райсуд вновь удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к Гайсину и подконтрольным ему лицам, постановив взыскать в казну страны акции АО "Уралбиофарм" и банка "Вятич".

Помимо этого, в мае 2024 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о передаче ГК "Ростех" в качестве имущественного взноса акций "Исети", которые были обращены в федеральную собственность.

В июне этого же года Верховный суд (ВС) РФ отменил все решения нижестоящих судов по этому поводу. Инстанция исходила из того, что до 1999 года запрета на участие парламентариев в органах управления юридических лиц не существовало, а вплоть до 2008 года им было разрешено владеть ценными бумагами. Кроме того, суд счел, что размер исковых требований не мотивирован, а прокурор не предоставил доказательств незаконного получения доходов Гайсиным в период с 1996 по 2000 год. Также ВС признал вывод об отсутствии действия срока давности в деле необоснованным.

В конце июля 2024 года Тамбовский районный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к владельцу марок водки "Московская" и "Столичная" Юрию Шефлеру и его компаниям и обратил активы бизнесмена в доход РФ.

Иск с требованием признать бизнесмена и подконтрольные ему фирмы экстремистским объединением, а также изъять его российские активы ведомство направило в начале месяца. Помимо этого, ГП РФ попросила судебные органы запретить регистрационные действия с имуществом и сделки с акциями, а также наложить арест на финансовые средства компаний.

