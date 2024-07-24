Суд в Тамбове обратил активы Шефлера в доход государства по иску Генпрокуратуры

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Тамбовский районный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к владельцу марок водки "Московская" и "Столичная" Юрию Шефлеру и его компаниям и обратил активы бизнесмена в доход РФ. Об этом сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службе судов области.

В начале июля Генпрокуратура направила иск с требованием признать бизнесмена и подконтрольные ему фирмы экстремистским объединением, а также изъять его российские активы. Помимо этого, ГП РФ попросила судебные органы запретить регистрационные действия с имуществом и сделки с акциями, а также наложить арест на финансовые средства компаний.

По данным ведомства, Шефлер поддерживал обстрелы регионов РФ с украинской стороны, а сами структуры бизнесмена проводили акции поддержки Киева. Так, фирмы и сам магнат финансируют украинский фонд, который за 2022–2023 годы перевел ВСУ более 38 миллионов евро, что позволяет считать его членом единой группы, которая пытается воспрепятствовать территориальной целостности РФ.

Тамбовский суд ранее наложил арест на спиртовой завод "Амбер Талвис", калининградское АО "СПИ-РВВК" и дочернее "РВВК", бенефициаром которых является Шефлер.

