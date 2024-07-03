РИА Новости: ГП РФ требует признать Юрия Шефлера экстремистом и изъять его активы

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Генеральная прокуратура (ГП) России направила в суд иск с требованием признать владельца марок водки "Московская" и "Столичная" Юрия Шефлера и ряд его компаний экстремистским объединением, а также изъять его российские активы, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ответчиком по делу выступают сам Шефлер, зарегистрированные в Люксембурге фирмы Amber Beverage Group Holdings и Stoli Group, которые и требуют запретить на территории России, уточнил собеседник издания. Другими ответчиками в иске указаны нидерландская S.P.I. Regional Business Unit B.V. и калининградское АО "СПИ-РВВК", сказал он.

Шефлер поддерживал обстрелы российских регионов со стороны украинских войск, а сами структуры бизнесмена проводили акции поддержки Киева, уверены журналисты. В частности, фирмы и сам Шефлер финансируют украинский фонд, который за 2022–2023 годы перевел Вооруженным силам Украины (ВСУ) более 38 миллионов евро, что позволяет считать его членом единой группой, которая пытается воспрепятствовать территориальной целостности РФ, уверен собеседник СМИ.

"Нахождение хозяйствующих субъектов под контролем экстремистского объединения ведет к обогащению его членов и развитию финансовой базы. С учетом изложенного принадлежащее участникам экстремистского объединения имущество, включающее акции АО "Амбер Талвис", АО "СПИ-РВВК" и доли в уставном капитале ООО "РВВК", подлежит обращению в федеральную собственность", – рассказал источник.

Также ГП РФ попросила судебные органы запретить регистрационные действия с имуществом и сделки с акциями, а также наложить арест на финансовые средства компаний, заключил он.

По информации СМИ, Тамбовский районный суд 26 июня уже наложил арест на вышеуказанные предприятия, расположенные в Тамбовской и Калининградской областях. Отмечалось, что "Амбер Талвис" выпускал спирт для латвийского завода, где производили водку "Московская" и "Столичная". Такое же производство до 2012 года существовало в "СПИ-РВВК", пока предприятие не законсервировали.

