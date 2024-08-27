Приставы передали Росимуществу российские активы Шефлера

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Судебные приставы Главного межрегионального (специализированного) управления ФССП России передали Росимуществу российские активы владельца брендов водки "Столичная" и "Московская" Юрия Шефлера, сообщает ТАСС.

На счет зачислено свыше 90 тысяч акций и 100% долей в уставном капитале акционерных обществ. Такое решение вынес Тамбовский районный суд по иску Генпрокуратуры РФ.

Отмечается, что бизнесмен и подконтрольные ему предприятия активно поддерживали ВСУ, дискредитируя власти России. Деятельность предпринимателя признана экстремистской. Судебные приставы обратили имущество олигарха в доход государства.

Ранее суд обратил в доход государства активы бывшего депутата Госдумы Сергея Сопчука на сумму 41 миллиард рублей, а также 79 объектов движимого и недвижимого имущества. Такое решение принял Замоскворецкий районный суд Москвы на основании материалов, представленных ФСБ, по иску Генеральной прокуратуры РФ.

В отношении Сопчука расследуется уголовное дело о незаконном участии в предпринимательской деятельности и отмывании средств и иного имущества, приобретенного в результате совершения преступления.

