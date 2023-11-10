Более 5 млн человек прибыли в Россию с Украины с начала СВО

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Свыше 5 миллионов человек прибыли с Украины и из республик Донбасса в РФ с начала проведения спецоперации. Из них более 730 тысяч являются детьми, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Подавляющее большинство этих детей прибыли вместе с родителями или другими родственниками. Только 2 тысячи из них – воспитанники детских домов ДНР и ЛНР, которые прибыли вместе с руководителями и воспитателями учреждений", – цитирует его ТАСС.

В октябре сообщалось, что для украинцев, прибывающих в Россию, временно устанавливают особый порядок въезда. Им будут доступны только два пропускных пункта. В правительстве объяснили, что такие правила вводятся с целью обеспечения безопасности на фоне сложной геополитической обстановки.

Ранее Владимир Путин подписал указ, согласно которому граждане Украины смогут въезжать на территорию РФ без оформления виз на основании внутреннего или заграничного украинского паспорта, дипломатического или служебного паспорта, удостоверения личности моряка или члена экипажа воздушного судна.

До этого стало известно, что украинские дипломаты начали массово отказываться возвращаться на родину после окончания командировок за границей. Отмечалось, что 40–60% сотрудников дипведомств не вернулись из украинских посольств за рубежом с начала прошлого года.

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