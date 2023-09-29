Украинцы смогут въезжать в РФ без виз по внутренним паспортам

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Владимир Путин подписал указ, согласно которому граждане Украины смогут въезжать на территорию РФ без виз по внутренним паспортам, в том числе истекшим. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Из указа следует, что граждане Украины получили возможность пересекать границу России без оформления виз на основании внутреннего или заграничного украинского паспорта, дипломатического или служебного паспорта, удостоверения личности моряка или члена экипажа воздушного судна.

Кроме того, приехать в РФ можно, предъявив удостоверение личности на возвращение на Украину. Если человек въезжает с ребенком, то потребуется свидетельство о рождении или паспорт законного представителя.

В июне этого года территориальные органы МВД России начали принимать заявления от россиян с двойным гражданством на выход из гражданства Украины. В министерстве уточняли, что отказ от иностранного гражданства позволит реализовать права в полной мере. Речь шла про трудоустройство в государственные или муниципальные органы.

Действие гражданства Украины может быть прекращено со дня подачи заявления в территориальный орган МВД России. Такой закон Путин подписал 18 марта текущего года.

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