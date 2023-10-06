Украинцы смогут въезжать в Россию только через два пункта пропуска

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Для украинцев, прибывающих в Россию, временно устанавливают особый порядок въезда. Им будут доступны только два пропускных пункта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующий документ кабмина.

В правительстве объяснили, что такие правила вводятся с целью обеспечения безопасности на фоне сложной геополитической обстановки.

Так, с 00:00 16 октября граждане Украины смогут въезжать на территорию РФ только через автомобильный пункт пропуска "Лудонка" в Псковской области и воздушный пункт пропуска в Шереметьево.

Новые правила должны соблюдать все украинцы в возрасте от 14 лет, а также дети до 14 лет, следующие в сопровождении законного представителя, опекуна или попечителя из числа иностранных граждан.

Исключением являются только украинцы младше 14 лет, следующие из третьих стран самостоятельно или в сопровождении законных представителей с российским гражданством.

При этом в кабмине уточнили, что для граждан Украины, которые в настоящий момент пребывают в новых регионах, порядок остается прежним. Для них работают пункты на границе этих субъектов.

Ранее Владимир Путин подписал указ, согласно которому граждане Украины смогут въезжать на территорию РФ без оформления виз на основании внутреннего или заграничного украинского паспорта, дипломатического или служебного паспорта, удостоверения личности моряка или члена экипажа воздушного судна.

Кроме того, приехать в РФ можно, предъявив удостоверение личности на возвращение на Украину. Если человек въезжает с ребенком, то потребуется свидетельство о рождении или паспорт законного представителя.



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