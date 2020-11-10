Путин и Эрдоган в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

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Владимир Путин в ходе телефонного разговора с турецким лидером Тайипом Эрдоганом обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает ТАСС.

Эрдоган отметил, что данная проблема показала необходимость в сотрудничестве стран по вопросу урегулирования региональных конфликтов. Он также добавил, что РФ и Турция будут осуществлять надзорную деятельность по прекращению огня в Карабахе при помощи совместного центра, который будет создан в определяемом Азербайджаном районе на территории, освобожденной от оккупации Армении.

Ранее Владимир Путин и турецкий лидер уже обсуждали данный конфликт. Глава российского государства проинформировал коллегу о серии контактов с Ереваном и Баку. Путин заявил, что они были нацелены на поиск вариантов прекращения боевых действий.

В свою очередь, Эрдоган отметил, что контрнаступление Азербайджана ограничено его территорией. Он подчеркнул, что Ереван необходимо убедить сесть за стол переговоров.

В ночь на 10 ноября было подписано заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Его подписали президент России Владимир Путин, премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха российских миротворцев. Отмечалось, что вооруженные силы Армении и Азербайджана останутся на занятых на момент заключения договора позициях.

Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступали с обеих сторон.

