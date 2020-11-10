Премьер Армении назвал условия предотвращения войны в регионе

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что для предотвращения войны должен был передать пять районов вокруг Карабаха. Об этом он написал на персональной странице в Facebook.

"Могла быть предотвращена война? Да, если бы мы согласились на сдачу пяти районов вокруг Карабаха", – заявил политик.

По словам Пашиняна, даже в таком случае статус непризнанной Нагорно-Карабахской республики не был бы окончательно решен. Он также подчеркнул, что ни сам, ни граждане Армении не были бы удовлетворены фактом передачи территорий.

Ранее стало известно, что Россия, Азербайджан и Армения договорились о размещении российских миротворцев в районе Нагорного Карабаха. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, назвав конфликт в регионе "большой трагедией".