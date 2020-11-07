Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Карабахе

07 ноября, 23:18
Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, сообщили на официальном сайте Кремля.
В частности, глава РФ проинформировал о серии контактов с Ереваном и Баку. Путин заявил, что они были нацелены на поиск вариантов прекращения боевых действий и выхода на дипломатического урегулирования ситуации.
"Подтверждена обоюдная готовность к взаимодействию с целью достижения мирного решения конфликта", – говорится в сообщении.
В свою очередь Эрдоган заявил Путину, что Армения должна уйти с "оккупированных азербайджанских территорий", сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию турецкого лидера.
Глава Турции отметил, что контрнаступление Азербайджана ограничено его территорией. Он подчеркнул, что Ереван необходимо убедить сесть за стол переговоров. Эрдоган заявил, что они должны вестись с позиции здравого смысла.
По словам турецкого президента, именно это является ключом к прекращению конфликта и стабилизации в регионе.
Также ситуацию в Карабахе обсудили главы российского и турецкого МИД Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу, сообщает ТАСС. Российский министр также проинформировал коллегу о контактах РФ с Арменией и Азербайджаном.
Ранее Путин обсудил ситуацию в Карабахе с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Отмечалось, что во время телефонного разговора была выражена озабоченность относительно продолжающихся масштабных боевых столкновений и активного вовлечения в него экстремистов, которые прибывают из Сирии и Ливии.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: