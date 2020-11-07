Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Карабахе

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Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, сообщили на официальном сайте Кремля.

В частности, глава РФ проинформировал о серии контактов с Ереваном и Баку. Путин заявил, что они были нацелены на поиск вариантов прекращения боевых действий и выхода на дипломатического урегулирования ситуации.

"Подтверждена обоюдная готовность к взаимодействию с целью достижения мирного решения конфликта", – говорится в сообщении.

В свою очередь Эрдоган заявил Путину, что Армения должна уйти с "оккупированных азербайджанских территорий", сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию турецкого лидера.

Глава Турции отметил, что контрнаступление Азербайджана ограничено его территорией. Он подчеркнул, что Ереван необходимо убедить сесть за стол переговоров. Эрдоган заявил, что они должны вестись с позиции здравого смысла.

По словам турецкого президента, именно это является ключом к прекращению конфликта и стабилизации в регионе.

Также ситуацию в Карабахе обсудили главы российского и турецкого МИД Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу, сообщает ТАСС. Российский министр также проинформировал коллегу о контактах РФ с Арменией и Азербайджаном.

Ранее Путин обсудил ситуацию в Карабахе с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Отмечалось, что во время телефонного разговора была выражена озабоченность относительно продолжающихся масштабных боевых столкновений и активного вовлечения в него экстремистов, которые прибывают из Сирии и Ливии.