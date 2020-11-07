Путин и Макрон обсудили ситуацию в Карабахе

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макарон обсудили ситуацию в Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В сообщении отмечается, что во время телефонного разговора была выражена озабоченность относительно продолжающихся масштабных боевых столкновений и активного вовлечения в него экстремистов, которые прибывают из Сирии и Ливии.

Путин сообщил Микрону о шагах, которые предпринимает Россия для скорейшего урегулирования ситуации. Кроме того, был подтвержден обоюдный настрой на скоординированные посреднические усилия России и Франции.

Ранее в МИД РФ удивились эмоциональной реакции Алиева на слова Лаврова о наемниках в Карабахе. В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что в комментарии министра нет упреков ни в адрес Азербайджана, ни какой-либо другой страны.