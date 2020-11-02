В Карабахе заявили об 11 погибших военных за сутки

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Минобороны Нагорного Карабаха заявило об 11 погибших военнослужащих за сутки. Среди них заместитель министра обороны Артур Саргсян и полковник Сергей Шакарян.

Согласно опубликованным спискам, по состоянию на 1 ноября погибли 1 165 армянских военнослужащих.

Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступали с обеих сторон.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что располагает доказательствами о переброске боевиков из Сирии в Нагорный Карабах через Турцию.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха, исторически населенного армянами, с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР.

В ходе вооруженного конфликта, который длился с 1992 по 1994 год, Азербайджан утратил контроль над Карабахом и семью прилегающими к нему районами. Армения защищает интересы непризнанной республики.