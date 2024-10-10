Трамп отказался проводить новый раунд публичных дебатов с Харрис

Фото: 123RF/palinchak

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что не будет участвовать в повторных дебатах со своим соперником от демократов, вице-президентом США Камалой Харрис. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соцсети экс-президента Штатов.

По словам Трампа, Харрис открыто заявила, что не изменила бы ничего в политике действующего президента Джо Байдена. В связи с этим дальнейшие дебаты бессмысленны, считает республиканец.

Политик также подчеркнул, что сейчас он лидирует в опросах и его отрыв от Харрис увеличивается с каждым днем, особенно в ключевых колеблющихся штатах.

Ранее Трамп заявил, что Харрис проиграла дебаты, которые состоялись между ними 10 сентября. По мнению политика, треть американцев даже не поняла ее позицию. Он подчеркнул, что его соперница не сумела "показать людям, почему они должны доверять ей".

В ходе дебатов Трамп пообещал, что в случае победы на выборах завершит конфликт на Украине еще до своей инаугурации. Харрис, в свою очередь, предложила выдавать американцам маткапитал и анонсировала изменение налога на прибыль.