Пушков заявил, что авторитет Каллас равен пустому залу Европарламента

Фото: AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

Авторитет главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас равен пустому залу Европарламента, перед которым она отчитывалась о поддержке Украины, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков. Об этом сообщает RT со ссылкой на телеграм-канал сенатора.

По словам Пушкова, Каллас не желают слушать даже те, кто поддерживает "ее патроншу" – главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

"Когда она обращается к "дорогим членам парламента" перед совершенно пустым залом, возникает ощущение, что она общается с призраками. Унизительное и жалкое зрелище", – заметил сенатор.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Каллас критически безграмотной. Дипломат привела слова главы дипломатии ЕС о том, что КНР обладает "выдающимися навыками в области технологий", но в социальных науках уступает России, при этом последняя "не так сильна в технологиях, но преуспевает в социальных науках".

Захарова поинтересовалась, как России удалось построить Крымский мост, запустить ракеты с космодрома Восточный и создать "Орешник", если она не сильна в технологиях.