Трамп заявил, что поговорит с Путиным на этой или следующей неделе

Фото: ТАСС/EPA/POOL/YURI GRIPAS

Президент США Дональд Трамп сообщил, что может провести телефонный разговор с Владимиром Путиным на этой или следующей неделе. Об этом он заявил во время общения с журналистами в Белом доме.

"Я думаю, (разговор состоится. – Прим. ред.) на этой неделе или в начале следующей недели", – приводит РИА Новости слова Трампа.

Ранее американский лидер заявил, что урегулирование конфликта на Украине осложнилось из-за ненависти между Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским. Трамп при этом решительно настроен на завершение кризиса.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что администрация США во главе с Трампом начинает слышать Россию о первопричинах конфликта на Украине.