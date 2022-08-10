Литовские вертолеты следят за поездами РФ из-за "опасений" за Сувалкский коридор – СМИ

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Вертолеты Литвы сопровождают большинство следующих в Калининградскую область российских поездов из-за страха за Сувалкский коридор, сообщает газета The Wall Street Journal.

"Многие российские поезда сопровождают литовские вертолеты, чтобы убедиться, что те не остановятся, и с них не станут ничего не сгружать или загружать", – отметил журналист Дэниел Майклз.

В МВД страны заявили, что число патрульных вылетов выросло в четыре раза в сравнении с 2020 годом.

По словам обозревателя, будущее польско-литовского пограничного региона вызывает у НАТО беспокойство. Кроме того, из-за сложившейся ситуации в регионе уменьшилось количество туристов, что оказывает негативное влияние на польских бизнесменов в Сувалках.

Майклз подчеркнул, что мэр города Чеслав Ренкевич сообщил польскому президенту Анджею Дуде о возможной необходимости господдержки в скором времени.

В июне Литва уведомила Калининград о прекращении железнодорожного транзита через свою территорию ряда товаров, поставляемых с основной территории РФ. Речь шла о товарах, подпадающих под антироссийские санкции.

Тем не менее 13 июля Еврокомиссия опубликовала разъяснение, согласно которому железнодорожный транзит в Калининград все же разрешен, но с соблюдением некоторых условий. Позже стало известно, что с 22 июля литовские железные дороги возобновили транзит товаров из России в Калининград.

Проблемы с транзитом возникли после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

