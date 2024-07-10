El País: Орбан написал, что Путин ждет новых переговоров с Киевом до конца года

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Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин ожидают, что новые мирные переговоры Москвы и Киева могут начаться до конца 2024 года, написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своих отчетах о визитах в РФ и Китай. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на испанское издание El País.

В конфиденциальном документе венгерский политик подчеркнул, что его целью является разработка мирной инициативы, которую Европа могла бы представить Украине.

Орбан обратил внимание, что Европе необходимо запустить мирную инициативу, не дожидаясь Вашингтона. Политик пояснил, что в настоящее время власти США заняты проведением предвыборной кампании. Он счел, что по этой причине американский президент вряд ли самостоятельно озвучит подобную инициативу в течение ближайших месяцев.

Ранее украинские СМИ сообщали, что после переговоров с Владимиром Путиным Орбан направил письмо председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и лидерам Евросоюза. По данным журналистов, в нем политик проинформировал о своих действиях во время пребывания в Москве и подчеркнул, что не выдвигал никаких идей и не высказывал какое-либо мнение от имени ЕС.

В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремлю ничего не известно о содержании этого письма.

Переговоры Орбана и лидера России состоялись в Москве 5 июля. Встреча продолжалась около трех часов. Политики обсуждали тему украинского конфликта.

8 июля премьер Венгрии прибыл в Китай, где встретился с Си Цзиньпином. Визит в страну Орбан подтвердил публикацией на своей странице в соцсети Х, которую он сопроводил подписью "Мирная миссия 3.0". Политики встретились в Пекине, в государственной резиденции Дяоюйтай.