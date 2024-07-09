Песков: Кремль не знает, о чем Орбан написал ЕС после встречи с Путиным

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Кремль не знает о том, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал в письме, которое он передал руководству Евросоюза после своих переговоров с Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Как мы могли это сделать?" – передает его заявление ТАСС.

О письме стало известно накануне, 8 июля. В нем Орбан подчеркнул, что в ходе встречи с российским президентом не выдвигал никаких идей и не высказывал какое-либо мнение от имени Евросоюза. По данным украинских СМИ, в письме венгерский премьер также проинформировал представителей ЕС о своих действиях во время визита в Россию.

5 июля Орбан был с визитом в Москве, где обсудил с Путиным возможные пути урегулирования конфликта на Украине и начала переговоров о мире. Перед этим венгерский премьер посетил Киев, где встречался с украинским президентом Владимиром Зеленским. Уже 8 июля Орбан встретился с председателем КНР Си Цзиньпином и обменялся с ним мнениями о перспективах урегулирования украинского кризиса.

